Warum Österreich weniger Gas spart

In fast allen EU-Ländern sinkt der Gasverbrauch bereits. Interessant wird es im Winter. Die Ausgangslage ist sehr unterschiedlich.

In Schweden hat Gas schon lange vor russischen Lieferausfällen keine große Rolle gespielt, weder in der Industrie noch bei Haushalten. Ähnlich war es in Finnland. Beide Länder haben ihren Gasverbrauch nach Russlands Überfall auf die Ukraine in den vergangenen Monaten weiter gesenkt. Finnland hat bis Juli nur fast halb so viel Gas verbraucht wie im Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre, Schweden um etwa 15 Prozent weniger. Spanien - dessen Modell zur Gaspreisdeckelung jetzt in der EU zur Diskussion ist - hat den Verbrauch sogar gesteigert. Und Österreich liegt mit minus 5,1 Prozent im unteren Mittelfeld der 27 EU-Staaten.

Um die Zahlen zu verstehen, müsse man die unterschiedlichen Ausgangssituationen sehen, sagt Jan Kluge, Ökonom der liberalen Denkfabrik Agenda Austria. Je leichter ein Land historisch an Gas gekommen sei und je stärker Industrie und Stromerzeugung am Gas hingen, desto schwieriger funktioniere die Abnabelung. Generell gehe die Wirtschaft wegen der hohen Preise aber effizienter mit Gas um. Der Experte will auch nicht von Sparen, sondern eher von "weniger verbrauchen" reden. Ein großer Teil der bisherigen Reduktion von 6,2 Prozent in der EU sei witterungsbedingt, weil es im Frühjahr rasch warm geworden sei. Interessanter wird aus Sicht Kluges die aktuelle Heizperiode, die früh begonnen hat. Laut EU-Plan sollen die Mitgliedsstaaten ihren Gaskonsum zwischen August und März um 15 Prozent reduzieren. Zulässig ist alles, was Gas spart, auch die Rückkehr zu klimaschädlichem Heizöl oder Kohle. Die Reduktion werde vor allem bei der Stromerzeugung gelingen, indem Gaskraftwerke nur ganz selten zum Einsatz kämen. Das werde die Gas- und auch die Strompreise runterbringen.

Beim Heizen und in der Industrie sei der Ersatz schwieriger. "Dass die Industrie abwandert, ist nicht die Idee", sagt der Ökonom. Die akute Krise werde aber wieder vorbeigehen, und die Industrie habe viele Möglichkeiten, in effizientere Prozesse zu investieren. Eng könnte es für gewisse Grundstoffindustrien wie Düngemittel werden. "Die wird man nicht mit der Brechstange halten können, wenn der Rohstoff nicht da ist", so Kluge. Hier müsste abgewogen werden, ob sich Europa in neue Abhängigkeiten begeben wolle oder es sinnvoller sei, "vom Lehrbuch abzuweichen".

Deutschland, die größte EU-Volkswirtschaft, werde die Senkung leicht schaffen, ist Kluge überzeugt. Nicht nur weil die Atomkraftwerke länger laufen und mehr Flüssiggas ins Land kommt, sondern auch weil der geplante Gaspreisdeckel einen Anreiz schaffe, dass Haushalte ihren Konsum um 20 Prozent senkten. Dass es dennoch zu Engpässen kommen könnte, wenn der Winter sehr kalt wird, wie die deutsche Bundesnetzagentur errechnet hat, sieht auch Kluge mit Sorge. "Wenn der Winter mild wird, wird es sich irgendwie ausgehen. Aber wir werden uns daran gewöhnen müssen, dass die Speicherstände dramatisch sinken. Die Frage ist, wie wir sie wieder vollkriegen."

Damit Österreich die EU-Sparpläne erfüllt, müssten sich die Unternehmen anstrengen und eine etwaige Gaspreisbremse zum Sparen anregen. Sonst werde sie wie die Strompreisbremse "wieder ein Projekt, das wahnsinnig teuer ist und den sozial Schwachen zu wenig hilft", sagt der Agenda-Experte.

"Irgendetwas muss es geben und teuer wird es auf jeden Fall." Zur Erhaltung des sozialen Friedens seien neue Schulden aber gerechtfertigt. "So eine richtig gute Lösung gibt es nicht in so einer Krise", räumt Kluge ein. Ein bis zwei Jahre wird man sich durchhanteln müssen. Mittelfristig müsste aber der Ausstieg aus Gas gelingen. Insofern könnte die Situation der Energie- und der Wärmewende sogar Auftrieb verleihen.