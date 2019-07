Warum Reisebüros ein kleines Revival erleben

Urlauber lassen Fern- und Familienreisen trotz der Angebotsfülle im Internet bei den Experten buchen. Dafür gibt es naheliegende Gründe.

Die Österreicher fahren im Sommer am liebsten nach Griechenland, Italien, Kroatien oder Spanien. "Das Mittelmeer bleibt die Badewanne der Österreicher", fasst Gregor Kadanka, Chef von Mondial Reisen und Obmann des zuständigen Fachverbandes in der Wirtschaftskammer, die bisherige Saison zusammen. Daran habe sich nichts verändert. Was jedoch anders wird, wenn auch langsam: Gebucht werden in erster Linie Reisen mit Familie und Flugzeug oder komplexere Touren wieder öfter im Reisebüro. "Mehr als die Hälfte" solcher Buchungen entfallen auf Kadankas Branche, bei Kreuzfahrten sind es sogar drei Viertel.

Rund 2660 Reisebüros waren 2018 in Österreich aktiv - anders als im internationalen Trend -, mehr als vor zehn Jahren. Darunter sind viele Einzelkämpfer, die eine bestimmte Nische bedienen, aber auch große Reiseveranstalter wie ITS Billareisen. In Summe beschäftigen sie knapp 9900 Mitarbeiter und suchen derzeit auch Fachkräfte. Die Reisebranche sei hierzulande besonders bunt, sagt Kadanka. "Jedes Tiroler Tal hat einen Incoming-Veranstalter."

Der seit März amtierende Obmann führt das Revival der Reisebüros nicht zuletzt auf Verbesserungen zurück, die die seit Oktober 2018 geltende EU-Pauschalreise-Richtlinie bringt. Seither gilt rechtlicher Schutz bei Hotel- bzw. Airline-Pleiten oder anderen Reiseproblemen nicht nur bei klassischen Pauschalangeboten, sondern auch, wenn das Reisebüro den Urlaub individuell maßgeschneidert hat.

Das Gesetz bringe für die kleinen Reiseagenten zwar mehr Bürokratie und Kosten (Insolvenzversicherung), berichtet Kadanka. Es bringe aber rechtliche Vorteile für die Kunden, "die zunehmend auch gesehen werden". 70 Airline-Konkurse im vergangenen Jahrzehnt, der Preiskampf der Low-cost-Fluglinien, die daraus resultierende Kreativität bei Zuschlägen und die Probleme bei der Durchsetzung der Fluggastrechte haben seiner Ansicht nach vielen Urlaubern die Lust auf angebliche Schnäppchen verdorben. Studien zeigten zudem, dass Buchen im Internet nicht billiger sei und extrem viel Zeit brauche, wirbt der Reisebüro-Obmann. 37 Stunden würden für die Planung einer durchschnittlichen Urlaubsreise im Internet verbracht.

Ob Reisen schlecht für das Klima ist oder wie ein umweltschonender Urlaub aussieht, beschäftigt die Österreicher noch nicht sehr. "Wir sehen das in der Praxis und in der Nachfrage wesentlich weniger stark, als es in der medialen Diskussion erscheint", sagt Kadanka. Da und dort gebe es Fragen, die auf ein breites Angebot von Bahn- und Busreisen treffen. Oft fehle den Mitarbeitern aber das nötige Know-how. Daher werde die Wirtschaftskammer im Herbst das Thema Nachhaltigkeit aufgreifen.