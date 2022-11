Warum Streiks in Österreich so selten sind

Auch der längste Streik des Landes fand auf der Schiene statt, vor 19 Jahren. Arbeitsniederlegung ist ein Menschenrecht.

Streiks haben in Österreich keine große Tradition - das erklärt auch das große Interesse und die große Aufregung rund um den für 24 Stunden angesetzten Warnstreik der Eisenbahner. Dass es dieses Mittel als letzte Möglichkeit in einem Arbeitskonflikt hierzulande fast nie braucht, um sich über die Arbeitsbedingungen für das nächste Jahr zu einigen, ist ein starkes Zeichen dafür, dass das Zusammenspiel zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern - die sogenannte Sozialpartnerschaft - in der Regel in Österreich ausgezeichnet funktioniert. Ausnahmen wie der ...