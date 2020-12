Warum unser Weihnachtsbaum langsam stirbt

Trockenheit und Käfer setzen der Fichte dramatisch zu. Der Wald der Zukunft wird ein anderer sein.

Im Frühjahr 2017 war für Franz Fischer plötzlich klar: Es wird ungemütlich für seinen Wald. Unten, an den Stammfüßen der Fichten, sah er das, was die Borkenkäfer bei ihrer Arbeit hinterlassen hatten: Bohrmehl. "Da habe ich gewusst: In zwei Monaten sind diese Bäume tot."

So war es dann auch. Es kamen immer mehr Käfer, es starben immer mehr Fichten. In seiner Heimatgemeinde Raabs an der Thaya (NÖ) sei von den einst 3800 Hektar Wald die Hälfte verschwunden, sagt ...