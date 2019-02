Was der Strom über uns verrät

Spion im Haus oder Helfer beim Energiesparen? Smart Meter lösen Unsicherheit aus. Was digitale Stromzähler können - und was nicht.

"Musikantenstadl", "Universum" oder Nachrichten? Welches Fernsehprogramm gerade in einem Haushalt läuft, könne der Stromanbieter herausfinden. Zu diesem Ergebnis kam eine Studie der Fachhochschule Münster schon vor mehreren Jahren - und bestätigte Skeptiker in ihrer Angst vor Smart Metern, den intelligenten digitalen Stromzählern, die derzeit in immer mehr österreichischen Haushalten eingebaut werden. Dominik Engel, Leiter des Zentrums für sichere Energieinformatik (ZSE) an der FH Salzburg, beruhigt: "Das war ein Laborsetting in Münster. Es wurde eine bestimmte Art von Fernseher verwendet und der Smart Meter hat im Zwei-Sekunden-Takt Daten übertragen, nicht wie üblich alle 15 Minuten." Im Normalbetrieb sei es nicht möglich, das Fernsehverhalten auszuspionieren.