Was die Arbeit in der Nacht kostet

Doppeltes Gehalt? Oder doch nur 40 Cent mehr? Während manche Branchen Mitarbeiter für Nachtarbeit gut entlohnen, gibt es in anderen nur wenig oder - wie im Tourismus - gar nichts zusätzlich. Thematisiert wird das aber nur selten.

Wer wissen will, was Nachtarbeit kostet, erhält als Antwort zunächst vor allem eines: langes Schweigen. Genaue Daten gibt es zwar darüber, wie viele Österreicher in der Nacht arbeiten. Und das sind gar nicht wenige: 256.000 der österreichweit 4,3 Millionen Erwerbstätigen ...