Was ist bloß mit den Energiepreisen los?

Warum Preise für Strom und Gas explodieren und was Haushalte dagegen tun können.

Die seit Monaten kräftig steigenden Preise für Gas und Strom bieten Anlass zur Sorge. Im Winter könnten einkommensschwache Haushalte in massive Zahlungsprobleme kommen, lautet die Befürchtung. Das Thema stand auch auf der Tagesordnung der Finanz- und Wirtschaftsminister der Euroländer, die sich am Montagnachmittag in Luxemburg darüber austauschten.

Strom war im August im österreichischen Großhandel mehr als doppelt so teuer wie vor einem Jahr. Der Netzbetreiber Austrian Power Grid (APG) beziffert das Plus mit 130 Prozent. Noch stärker war ...