Was ist heuer anders? Tipps für das Reisen in Coronazeiten

Wann kommt der Grüne Pass jetzt wirklich und wie kann man bis dahin schon stressfrei reisen? Experten erklären, warum auf die Schnäppchenbuchung Schnappatmung folgen könnte und warum man besser mit Kreditkarte bezahlt.

Schon im Normalfall ist Reisen oft ein Abenteuer, das viele Entscheidungen erfordert. Umso mehr Fragen stellen sich für Reiselustige aber in Zeiten der Pandemie. Was ist heuer anders, was besonders zu beachten? Ein Experte für Rechtsfragen rund um das Reisen beim Europäischen Verbraucherzentrum (EVZ) im Verein für Konsumenteninformation (VKI) gibt Antworten auf drängende Fragen.



1. Muss man jetzt schnell sein, um Angebote zu nutzen?

Vor allem Fluglinien rufen jetzt dazu auf. Aus Konsumentensicht sollte man dennoch ...