Analysten sehen großteils eine anhaltend gute Entwicklung an den großen Handelsplätzen der Welt. Neue Rekordstände in Frankfurt und New York scheinen in Reichweite. Die US-Präsidentenwahl wirft ihre Schatten voraus.

SN/bilderbox Um den Jahreswechsel versuchen Analysten den roten Faden im Gewirr unterschiedlicher Kursentwicklungen zu entdecken.