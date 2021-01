Was tun, wenn der Kollege Corona leugnet?

Anhänger von Verschwörungstheorien sind nicht nur auf Demos unterwegs. Maske verweigern kann Folgen haben. Ein Salzburger verlor deshalb seinen Job.

Das Virus wurde von Bill Gates in die Welt gesetzt, bei der Impfung werden Mikrochips implantiert und 5G-Masten verbreiten Corona: Irre Verschwörungstheorien machen in Österreich die Runde, nicht nur auf Demonstrationen gegen die Coronamaßnahmen, sondern auch auf dem Arbeitsplatz. Treibt man es zu bunt und stellt sich völlig gegen die geltenden Regeln, hat das Konsequenzen. In Salzburg hat zumindest ein Coronaleugner eine Kündigung erhalten, bestätigt Heimo Typplt, Arbeitsrechtsexperte der Salzburger Arbeiterkammer (AK). Der Mitarbeiter hatte sich trotz Weisung des Arbeitgebers ...