Was Wein, Gold, Immobilien und Aktien wirklich bringen

Viele Anleger sehen Gold als Schutz vor Inflation, Immobilien als lohnende Geldanlagen und Aktien als Teufelszeug. Doch einige vermeintliche Wahrheiten an der Börse fallen ganz anders aus.

Geht es ums Geld, gibt es viele Vorurteile. Zum Beispiel, dass man an der Börse nur verlieren kann. Oder dass Gold ein sicherer Hafen ist und Immobilien sich immer rentieren. Einer Überprüfung halten diese Vorurteile allerdings nicht stand, wie auch eine neue Studie von Wissenschaftlern der London Business School und Experten der Schweizer Bank Credit Suisse eindrucksvoll zeigt.

Die Forscher verglichen verschiedene Anlageklassen seit dem Jahr 1900 - ein ungewöhnlich langer Zeitraum. Analysiert wurden 23 Länder und 3 Kontinente, darunter die USA, China und Japan sowie wichtige europäische Länder wie Deutschland. Zusammen stehen sie bei Aktien etwa für 91 Prozent der weltweiten Märkte.

Eine Erkenntnis: Aktien zahlen sich auf lange Sicht immens aus. So lag die Rendite bei einer weltweiten Aktienanlage seit 1900 bei 5,2 Prozent - pro Jahr. Für Anleihen, die vielen Anlegern wegen ihrer Verzinsung als sicher gelten, ermittelten die Forscher eine jährliche Rendite von 2 Prozent. Betrachtet man die vergangenen 50 Jahre, brachten weltweite Aktien jährlich 5,3 und Anleihen 4,4 Prozent. Das vermeintlich sichere Gold brachte in dem Zeitraum nur 0,7 Prozent.

Ein ähnliches Bild zeichnet das Deutsche Aktien-Institut (DAI) auch für deutsche Aktien. Für einen Anlagezeitraum von 20 Jahren lagen die jährlichen Renditen in der Vergangenheit allein im Dax im Schnitt bei rund 9 Prozent. Man muss also nicht sein Geld über mehr als 100 Jahre anlegen, um ordentliche Gewinne zu erzielen. Verluste mussten Anleger über 20 Jahre im Dax nicht fürchten. Selbst im schlechtesten 20-Jahre-Zeitraum lag die Jahresrendite bei fast 6 Prozent.

Allerdings betonen die Autoren der Langzeitstudie: Gewinne sind an der Börse nicht garantiert. Denn in dem langen Beobachtungszeitraum mussten Anleger auch äußerst schwierige Zeiten durchstehen: die beiden Weltkriege, die große Depression in den 1930er Jahren, die Ölkrise in den 1970er Jahren, den Schwarzen Freitag 1987, das Platzen der Internetblase oder die Finanzkrise nach der Lehman-Pleite.

Solche Ereignisse sind es aus Sicht von Niels Nauhauser unter anderem, warum Aktien bei vielen als riskant gelten. "Man beobachtet ja täglich die Entwicklungen an den Börsen", sagt der Finanzexperte der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. "Und Schlagzeilen machen die Kursausschläge, nicht die langfristige Entwicklung."

Und auch mit einem anderen Vorurteil räumt die Studie auf: Immobilien sind demnach im Schnitt keine rentable Anlage, sondern eher ein Verlustbringer. Seit 1900, so die Forscher, lagen die jährlichen Erträge mit Immobilien weltweit im Schnitt zwischen jenen von Aktien (5,2 Prozent jährlich) und Anleihen (2 Prozent). Der Großteil der Immobilienerträge von 4,8 Prozent nach Inflation seien aber Mieteinkünfte, der Wertgewinn der Gebäude betrage nur 1,3 Prozent.

Bereinige man gängige Immobilien-Indizes um den Effekt von Metropolen, schrumpfe der Ertrag. Und nach Instandhaltungskosten und Versicherung stehe ein Verlust von rund zwei Prozent pro Jahr, so die Forscher. Naturgemäß sieht das Bild in gefragten Städten besser aus.

Auch schwanken Immobilienpreise stärker, als der Begriff "Betongold" glauben macht. So sind die Preise in den USA zwischen Ende 2005 und 2012 um mehr als 36 Prozent gefallen. Mit der Finanzkrise brach die Wirtschaft ein, eine Spekulationsblase platzte.

Auch hierzulande gab es bei den Wohnungs- und Häuserpreisen heftige Schwankungen. Kletterten die Immobilienpreise in den 1970er Jahren und nach der Wende stark, gab es laut dem Analysehaus Bulwiengesa Mitte der 1990er im Schnitt Jahresverluste von mehr als fünf Prozent. Auch nach dem Platzen der Internetblase 2000 fielen die Preise.

In diesen Zeiträumen verloren Immobilieninvestoren nach Abzug der Inflation Geld. Erst seit 2009 steht wieder ein positiver realer Ertrag. "Viele haben vergessen, dass es im Schnitt auch einige schwache Immobilien-Jahre gab", sagt Bulwiengesa-Experte Jan Finke.

Auch sind die Renditen mit Immobilien laut Bulwiengesa langfristig weit niedriger als jüngst. Neue Eigentumswohnungen in Westdeutschland etwa verteuerten sich von 1975 bis 1990 um durchschnittlich 3,0 Prozent pro Jahr. In der wiedervereinigten Bundesrepublik von 1990 bis 2017 waren es 2,6 Prozent per annum. "Das Plus im vergangenen Jahr von 9,6 Prozent fällt ungewöhnlich hoch aus", sagte Finke.

Auch gibt es neben Aktien und Immobilien laut der Credit-Suisse-Studie exotische Renditebringer, die viele nicht auf der Rechnung haben. So stiegen die Preise für einige Sammlerobjekte seit dem Jahr 1900 stärker als von Anleihen, die in Depots oft großes Gewicht haben. Mit Wein etwa konnten Investoren jährlich im Schnitt etwa 3,7 Prozent nach Inflation verdienen, mehr als mit Briefmarken (2,6) und Violinen (2,4). Mit globalen Anleihen waren es nur 2,0 Prozent. Kunst kommt immerhin auf eine Steigerung von 1,9 Prozent.

Die Renditen ergeben sich aber nur für Spitzenobjekte wie erlesene Weine, nicht für Standard-Tropfen. Auch kommen sie für die meisten Sparer mangels Vermögen ohnehin kaum in Frage. Ein Plus indes aus Sicht von Liebhabern: Während Zinsen, Dividenden und Kursgewinne oft hoch besteuert werden, bleiben viele Sammelgüter verschont.

(Dpa)