Was, wenn Atomic an die Chinesen geht?

In der 4218 Einwohner zählenden Gemeinde ist die mögliche Übernahme von Atomic durch den chinesischen Konzern Anta Sports am Mittwochvormittag großes Thema. Erinnerungen an den Eigentümerwechsel nach dem Konkurs 1994 werden wach. Damals ging das Unternehmen von Alois Rohrmoser an Amer Sports. "Mit chinesischen Eigentümern verbinde ich Unsicherheit, vor allem für die Mitarbeiter. Möglicherweise gäbe es wieder Entlassungen", sagt Sportartikel-Verkäuferin Susanne Oberthaler. Ähnliche Befürchtungen hat auch Schmuck- und Mineralienhändlerin Christine Schlager. "Der Standort Altenmarkt könnte ausgehungert werden, weil Österreich kein Billigstandort ist." Atomic habe international einen guten Namen und sei daher gut für Altenmarkt und den Tourismus in der Region. "Es wäre schade, wenn wir das verlieren", sagt die Unternehmerin.