Wasseraufbereiter BWT will 60 Stellen in der Zentrale in Mondsee streichen

Der Wasseraufbereiter BWT will bis Ende September am Standort Mondsee 60 Stellen streichen. Weitere sind von Auslagerungen betroffen, berichteten die "Oberösterreichischen Nachrichten" (OÖN) am Samstag. Vorstandschef und Eigentümer Andreas Weißenbacher nennt das Einsparungs- und Umstrukturierungsprogramm eine "Erfrischungskur".

SN/APA/BARBARA GINDL Eigentümer Weißenbacher spricht von einer "Erfrischungskur"