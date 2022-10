Wasserstoff statt Gas und Öl: Bosch in Hallein zeigt, wie es geht

65.000 Großmotoren werden jedes Jahr weltweit produziert. Bei Bosch in Hallein setzt man alles in Gang, um sie sauberer zu machen.

Jörg Fettes nennt ein Beispiel, das die enormen Dimensionen zeigt, in denen allein im Schiffsverkehr Treibstoff verbraucht wird. In 70 bis 80 Tagen fahre derzeit das größte verfügbare Containerschiff ein Mal um die Welt, erklärt der Halleiner Bosch-Chef, mit einer Leistung von 60 bis 70 Megawatt und einem Kraftstoffverbrauch von täglich 300 Tonnen. "Man kann sich vorstellen, was das für das Klima bedeutet", sagt Fettes. Abgesehen davon sei das Betanken eines solchen Riesenfrachters teuer, "Millionen von Dollar fließen da rein". ...