Weg frei für die Energiewende: Wie geht 100 Prozent Ökostrom bis 2030?

Das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG) soll bis 2030 für grünen Strom in Österreich sorgen. Bis zur benötigten Zweidrittelmehrheit sind aber noch Nachverhandlungen erforderlich.

Es ist ein Meilenstein für die heimische Energiewirtschaft, ein wesentlicher Beitrag zum Klimaschutz und das größte Gesetzespaket im Energiebereich seit der Liberalisierung des Strommarkts Anfang 2000. Am Mittwoch hat Klimaschutzministerin Leonore Gewessler zusammen mit Staatssekretär Magnus Brunner das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG) in die Begutachtung geschickt. Es soll Anfang 2021 in Kraft treten.

Das neue Gesetz - das die Novellierung mehrerer Gesetze wie des Ökostromgesetzes 2012 beinhaltet - soll dafür sorgen, dass sich Österreich bis 2030 zu 100 Prozent aus ...