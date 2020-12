Die Ruhe genießen oder traurig sein? Für viele Hoteliers ist es das erste Mal, dass ihre Häuser zu Weihnachten leer sind.

Die Hoteliersfamilie Rettenwender aus dem St. Johanner Alpendorf stellt sich auf ihrer Homepage so vor: "Gastgeber aus Leidenschaft" steht da im Titel. Seit er 15 sei, habe er am Heiligen Abend beim Gala Dinner für die Gäste immer mitgeholfen, erzählt Robert Rettenwender.

In dritter Generation führt der 33-Jährige das 1965 eröffnete Viersternehotel Berghof. Heuer wird es zu Weihnachten das erste Mal in seinem Leben still sein im Hotel.

Ob er sich darüber auch freuen kann, einmal ...