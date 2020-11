Weihnachtsgeschäft nach Lockdown: Mahrer fordert Sonntagsöffnung im Handel

Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer fordert für die Zeit nach dem Lockdown längere Öffnungszeiten und das Aufsperren für den Handel auch am Sonntag. Die Gewerkschaft und die "Allianz für den freien Sonntag" zeigten sich empört.

Der aktuelle Lockdown lässt die alljährlich wiederkehrende Debatte um offene Geschäfte an Sonntagen wieder hochflammen. Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer sprach sich am Donnerstag im Ö3-Frühjournal des ORF-Radio für längere Öffnungszeiten sowie offene Sonntage für die Zeit nach dem Lockdown bis Weihnachten aus. Einerseits soll damit der Umsatz in der Vorweihnachtszeit noch angekurbelt werden, andererseits gehe es auch "um das Entzerren der Kundenströme."

Der Wirtschaftskammer-Chef plädierte dafür, auch beim Online-Shopping "regional-digital" auf österreichischen Shopping-Portalen einzukaufen. "Wichtig ist jetzt, dass die Umsätze in Österreich bleiben." Der Lockdown sei ein schwerer Schlag für den Handel. "Die haben sich alle eingedeckt mit Ware für das Weihnachtsgeschäft, das ist für den Handel die stärkste Zeit im Jahr."

” Bild: SN/APA/HANS PUNZ Harald Mahrer, Präsident der Wirtschaftskammer. Kundenströme sollen entzerrt werden.

Sonntagsöffnung: Gewerkschaft empört über Mahrers Vorschlag

Seitens der Gewerkschaft kam freilich umgehend ein Nein zur Sonntagsöffnung und längeren Handelsöffnungszeiten in der Vorweihnachtszeit. "Wir sind mehr als überrascht und verärgert. Mit uns wurde nicht einmal das Gespräch gesucht", sagte Barbara Teiber, Vorsitzende der Gewerkschaft GPA, am Donnerstag zur APA. Auch WKÖ-intern gibt es Widerstand. Mahrers Vorstoß sei eine Hauruckaktion und der Sozialpartnerschaft unwürdig, zumal es um hunderttausende Handelsangestellte gehe, die in der Coronazeit sehr belastet gewesen seien, sagte Treiber. "Wir haben die Handelsangestellten dutzendfach zur Sonntagsöffnung befragt." Diese werde mit großer Mehrheit abgelehnt.

Zu einer Verlängerung der Öffnungszeiten sagte Teiber: "Schon jetzt können Geschäfte bis 21 Uhr offenhalten. Wie lang denn noch?" Auch Handelsangestellte "sind Menschen, haben eine Familie".

Das Argument, die heimischen Handelsbetriebe gegen den US-Giganten Amazon zu stärken, lässt Teiber nicht gelten. Die Gewerkschaft sei zu jeder Allianz für eine faire Besteuerung des Online-Riesen bereit. "So etwas bringt was, nicht zwei Sonntage." Für den Handel sinnvoller wäre es außerdem, die Gewerkschaftsforderung nach dem Coronatausender aufzugreifen. "Da gab es die Idee, diesen in Gutscheine umzuwandeln", sagte Teiber. Dies könnte man kommendes Jahr umsetzen, was dem Handel auch mittelfristig helfen würde. Denn: "Natürlich fehlt den Haushalten Geld."

Auch Michael Huber, Geschäftsführer der Salzburger GPA, äußerte sich kritisch: "Nachdem in der Coronakrise die Handelsangestellten als Helden gefeiert wurden, möchte Bundeswirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer ihnen ihren freien Sonntag wegnehmen und dafür die Coronapandemie instrumentalisieren." Die GPA sei somit weiter für einen freien Sonntag.

Handel ist für Sonntagsöffnung: "Es ist eine Sondersituation"

Der heimische Handel spricht sich für eine Sonntagsöffnung der Geschäfte vor Weihnachten aus. "Es ist eine Sondersituation, wir müssen überlegen, wie wir einerseits das so wichtige Weihnachtsgeschäft für den heimischen Handel retten können, und andererseits Bilder von überfüllten Geschäften wie kurz vor dem Lockdown vermeiden", sagt Rainer Trefelik, Obmann der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer. "Das Schlagwort lautet Entzerrung, daher sind wir in diesem Jahr dafür, das Offenhalten zu erlauben."

Die Wirtschaftskammer war bisher stets strikt gegen die Sonntagsöffnung aufgetreten. Es gehe auch um keine generelle Sonntagsöffnung, sondern um eine einmalige Ausnahmesituation. Trefelik will zudem eine Sozialpartnerschaftseinigung dazu erreichen.

” Bild: SN/APA/ROBERT JAEGER Rainer Trefelik, WKÖ-Handelsobmann. Sonntagsöffnung soll einmalig für diese Ausnahmesituation sein.

Trefelik betonte zudem in einem schriftlichen Statement: "Die Öffnung an den zwei verbleibenden Sonntagen vor Weihnachten ist einer von mehreren Vorschlägen. Weitere Maßnahmen, an die die WKÖ denkt, sind etwa eine Verlängerung der Öffnungszeiten oder aber das Einrichten von Personenleitsystemen." Hier brauche es pragmatische Lösungen, damit die Österreicher einkaufen gehen können, ohne sich anzustellen. Ein weiterer Vorschlag: "Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die während des Lockdowns nicht gearbeitet haben, könnten für diese beiden Sonntage eingesetzt werden."

Auch von den NEOS gab es Zuspruch: "Wir sind immer auf die Sonntagsöffnung bedacht, sind schon vor Corona dafür eingetreten", sagten Wirtschaftssprecher Josef Schellhorn am Rande einer Pressekonferenz. "Das würde jedenfalls für eine Entflechtung sorgen und wäre ein probates Mittel, wenn auf sieben Tage ausgeweitet wird."

Zustimmung zur Sonntagsöffnung im Dezember kam wenig überraschend auch von Richard Lugner, Eigentümer der Lugner City in Wien und seit vielen Jahren Befürworter längerer Öffnungszeiten: "Es kann doch nicht sein, dass man den kaum steuerzahlenden Onlinehändlern das Weihnachtsgeschäft überlässt und den österreichischen Handel nur verkommen lässt."

Ablehnung auch aus der Wirtschaftskammer

Aus einzelnen Bundesländern gibt es aber auch skeptische bis ablehnende Stimmen zur Sonntagsöffnung vor Weihnachten. Peter Buchmüller, Präsident der Wirtschaftskammer Salzburg und selbst Händler, ist beispielsweise gegen den Mahrer-Vorstoß. "Das wäre für den Handel nicht gut, speziell für kleine und mittlere Betriebe", sagte er der "Kleinen Zeitung". Buchmüller gab zu bedenken, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen 100-prozentigen Zuschlag bekommen müssten. "Die Frage ist, für wen das dann ein Geschäft ist - nur für die Großen", betonte der Salzburger WKÖ-Chef.

Auch beim Handelsverband ist Mahrers Vorschlag auf Ablehnung oder zumindest Skepsis gestoßen. Eine Sonntagsöffnung sei grundsätzlich zu begrüßen, müsse aber unbedingt auf Freiwilligkeit seitens der Händler basieren. Denn die Personalkosten am Sonntag seien hoch.

Es sei zu beachten, "dass die Personalkosten im Handel unter der Woche nach 18:30 Uhr, am Samstag ab 13:00 Uhr und am Sonntag generell aufgrund von Zuschlägen um ein Vielfaches höher sind", so Handelsverbandsgeschäftsführer Rainer Will am Donnerstag zur APA. Das sei gerade für viele kleinere Betriebe, die seit mehr als neun Monaten massiv unter der Coronakrise litten, "nicht leicht zu heben".

Überdies könne nicht jeder Händler von Umsatzzuwächsen ausgehen, in manchen Bereichen würde lediglich eine Umsatzumverteilung stattfinden. "Es darf daher keinesfalls zu einer Offenhaltepflicht kommen", so Will. "Da auch die 600.000 Beschäftigten im heimischen Handel im Coronajahr 2020 bereits belastet waren, empfehlen wir eine Sonntagsarbeit im Dezember nur auf freiwilliger Basis."

Allianz für den freien Sonntag: "Wichtiges Kulturgut in Österreich"

Dem Begehren von Wirtschaftskammer-Chef Mahrer kann auch die "Allianz für den freien Sonntag", zur der neben den Kirchen auch Gewerkschaften und zahlreiche zivilgesellschaftliche Organisationen gehören, nichts abgewinnen. Gerade die Handelsangestellten, die in den vergangenen Monaten arg drangekommen seien und sich einem gesundheitlichen Risiko aussetzten, bräuchten die Erholung am Sonntag, sagte Allianz-Koordinatorin Daniela Ebeert am Donnerstag zur APA.

"Der Sonntag ist ein wichtiges wirtschaftliches Kulturgut in Österreich", so Ebeert. Die Menschen bräuchten einen gemeinsamen freien Tag, Kinder ihre Eltern. Wenn jeder an einem anderen Tag frei hätte, wären zum Beispiel ehrenamtliche Tätigkeiten gar nicht mehr möglich. "Da bricht so viel zusammen."

Das Argument, den österreichischen Handel mit längeren Öffnungszeiten vor Weihnachten gegenüber dem US-Riesen Amazon zu stärken, lässt Ebeert nicht gelten. Viele Österreicher seien in Kurzarbeit gewesen oder arbeitslos, sie hätten jetzt nicht mehr Geld zum Ausgeben. An den verbleibenden Sonntagen vor Weihnachten könnte nicht alles nachgeholt werden. "Für die, die am Sonntag shoppen wollen, sollte es ein größeres Angebot an regionalen digitalen Plattformen geben", forderte Ebeert. "Wenn die Wirtschaftskammer bereit ist, das zu fördern, sind auch wir dabei. Dafür muss niemand am Sonntag im Geschäft stehen." Was außerdem gegen die Sonntagsöffnung spreche: der Umweltaspekt.