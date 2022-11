Weihnachtsgeschenke: Besonders spendabel oder super sparsam?

Weihnachtsgeschäft wird spannend: Verlierer könnte erstmals seit Jahren der Onlinehandel sein

Sparen, was geht, weil angesichts der rapiden Teuerung ohnehin kaum genug für den täglichen Einkauf bleibt? Oder großzügig beim Schenken sein, weil Erspartes angesichts einer Inflation von elf Prozent rapide an Wert verliert? Beides gebe es heuer, sagt Handelsforscher Wolfgang Richter von RegioPlan. "Was die Prognose schwierig macht." Einen Zuwachs von drei Prozent auf 1,8 Mrd. Euro erwartet RegioPlan für den heurigen Weihnachtsumsatz, also jenen Umsatz, der im Dezember zum Durchschnittswert anderer Monate dazu kommt. Bereinigt um ...