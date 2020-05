Weitere 390 Erntehelfer aus Ukraine in Österreich erwartet

Zwei Flieger mit insgesamt rund 390 Erntehelfern aus der Ukraine sind am Montag in Linz erwartet worden. Zu Mittag sollte ein Flug mit rund 200 Menschen landen, am Nachmittag der zweite. Die Erntehelfer wurden für Betriebe in Tirol, Niederösterreich, Vorarlberg, der Steiermark und 174 für oberösterreichische Obst- und Gemüsebauern eingeflogen.

SN/APA (Archiv/fotokerschi.at)/FOTO Wieder geht es für einige Saisonarbeiter per Flieger zum Gurkenflieger