Weitere Gespräche zu Tiroler Fahrverboten im Herbst

Österreich, Deutschland und Italien haben weitere Gespräche über die Lkw-Blockabfertigung und Fahrverbote in Tirol für Herbst vereinbart. Die Sprecherin des Verkehrsministeriums, Elisabeth Hechenleitner, sagte der APA am Montag, es hätten "gute Gespräche" in Brüssel stattgefunden.

SN/APA/ZEITUNGSFOTO.AT Das Thema wird die Verantwortliche noch beschäftigen