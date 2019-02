Weitere Rosenberger-Raststätte wird geschlossen

Beim insolventen Autobahn-Raststättenbetreiber Rosenberger wird ein weiterer Standort stillgelegt. Rund 20 Mitarbeiter verlieren dadurch ihre Jobs. Das Rosenberger-Restaurant in Haag in Niederösterreich an der A1 Richtung Wien werde aus wirtschaftlichen Gründen vorübergehend geschlossen, teilte Masseverwalter Christian Lind am Dienstag nach der Tagsatzung am Landesgericht St. Pölten der APA mit.

SN/APA (Archiv/Gindl)/BARBARA GINDL Rund 20 Rosenberger-Mitarbeiter verlieren ihren Job