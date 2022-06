Welche Betriebe in Österreich schon Gas und Strom sparen

Im Herbst wird es in Österreich eine Kampagne zum Energiesparen geben. Betriebe reagieren unabhängig davon auf die hohen Preise.

In Deutschland wird angesichts drohender Gasknappheit das Thema Energiesparen angegangen. Jeder in der Industrie und privat könne dazu beitragen, sagte Bundesnetzagentur-Chef Klaus Müller am Freitag. "Und ja, dazu gehört auch der Pulli, der Duschkopf, die Heizung ein bisschen runterstellen. All das hilft." Der deutsche Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck hat ebenfalls mehrfach zum Energiesparen aufgerufen und will es notfalls per Gesetz regeln, wie er gerade ankündigte.

Erste Betriebe in Deutschland reagieren bereits von sich aus. So verkündeten etwa ...