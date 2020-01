Welche Landwirtschaft wollen wir?

Der "Green Deal" der neuen EU-Kommission, die EU-Agrarreform, die neue Regierung in Wien: Die Bauern sind verunsichert. "Was will man von uns?", fragen sich viele. Dabei hätte die Landwirtschaft sehr viel zu bieten, gerade in Sachen Klima.

SN/heinz bayer Die Landwirtschaft könnte einen nicht unerheblichen Beitrag zum Klimaschutz leisten.