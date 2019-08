Welcome: Warum Österreich Brexit-Flüchtlinge umwirbt

Fachkräfte werden dringend gesucht. Da steigt das Interesse an EU-Bürgern, die derzeit noch in Großbritannien arbeiten. Ob Techniker, Wissenschafter oder Lkw-Fahrer - anwerben will sie nicht nur Österreich.

SN/jozsitoeroe - stock.adobe.com Österreich wirbt um Fachkräfte, die derzeit noch in Großbritannien arbeiten.