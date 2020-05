Weltwirtschaft von Covid-19-Maßnahmen hart getroffen

Die Coronakrise hat die Wirtschaft weltweit und auch in Österreich bereits im ersten Quartal 2020 schwer getroffen. In den großen Wirtschaftsräumen kam es zu einem starken Konjunktureinbruch und einem sprunghaften Anstieg der Arbeitslosigkeit. In Österreich lag die Wirtschaftsleistung um 2,5 Prozent unter dem Vorquartal, heißt es im aktuellen Wifo-Konjunkturbericht.

SN/APA (dpa/Archiv)/Marijan Murat Sprunghafte Konjunktureinbrüche und Anstieg der Arbeitslosigkeit