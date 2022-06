Wen die hohen Preise am härtesten treffen

Das Ziel ist klar: die hohe Inflation ausgleichen. Hilfe sollen vor allem die erhalten, die sie am bittersten benötigen. Doch wer ist das? Die sozial Schwachen? Oder treffen die Teuerungen auch immer öfter den Mittelstand?

"Am schwersten wiegt, dass der Druck aus allen Richtungen kommt", sagt Stefan Göweil, Konsumentenschützer der Salzburger Arbeiterkammer. "Es gibt kaum etwas, das nicht teurer wird. Und das betrifft die notwendigsten Bereiche, ob Essen, Mieten, Tanken oder Heizen." Wen es am härtesten treffe? "Klar die Einkommensschwachen. Der Wohlstandsverlust greift aber bereits tief in die Mittelschicht ein." Immer mehr Menschen würden sich fragen, was sie mit ihrem Urlaubsgeld oder Ersparten heuer finanzieren: Reisen und Pensionsvorsorge, oder doch die täglichen Lebenskosten?

...