Weniger Arbeitslose im Dezember - schlechte Aussichten für 2020

2019 sank die Arbeitslosigkeit das ganze Jahr über. 2020 wird das nicht so bleiben. In vier Bundesländern gab es zum Jahresende bereits mehr Arbeitslose.

Die Zahl der Arbeitslosen ist im Dezember erneut gesunken, allerdings nur mehr leicht um 1,5 Prozent, zeigen aktuelle Zahlen des AMS. Ende Dezember 2019 waren in Österreich 407.872 Menschen als arbeitslos oder in Schulungen beim AMS registriert. Die Arbeitslosenquote nach nationaler Definition verringerte sich um 0,2 Prozentpunkte auf 8,5 Prozent. "Entgegen mancher früherer Prognosen sank damit die Arbeitslosigkeit in Österreich im Vorjahresvergleich erfreulicherweise das ganze Jahr 2019 über", kommentiert AMS-Chef Johannes Kopf. Während es allerdings im ersten Quartal 2019 noch starke Rückgänge von fünf, sechs oder gar mehr als sieben Prozent gegeben habe, lagen sie aufgrund der konjunkturellen Abkühlung zum Jahresende aber "nur mehr" bei 1,5 Prozent. Die Arbeitslosenzahlen in Österreich sinken seit Frühjahr 2017, zuvor waren sie fünf Jahre lang gestiegen.

Mehr Arbeitslose in Vorarlberg, weniger in Salzburg

Es dürfte bald allerdings wieder mehr Österreicher ohne Job geben, prognostiziert Kopf. Denn in vier Bundesländern und im Bereich der Herstellung von Waren steige die Arbeitslosigkeit bereits. In Vorarlberg stieg die Zahl im Dezember um 2,7%, in Oberösterreich um 2,5%, in der Steiermark um 1,6% und in Kärnten um 0,8%. Erfreulichere Entwicklungen gab es in Salzburg: Hier gab es - vor allem dank Tourismus - gleich mehr als fünf Prozent Arbeitslose weniger. Noch stärker sank die Zahl nur in Tirol (5,3 Prozent). "Obgleich die Entwicklung in den kommenden Wintermonaten auch noch von der Wetter- bzw. Schneelage abhängt, müssen wir, nach drei Jahren sinkender Arbeitslosigkeit, für das Jahr 2020 insgesamt leider wieder mit einem moderaten Anstieg der Arbeitslosigkeit rechnen", erklärt Kopf. Das schwächere Beschäftigungswachstum werde aus heutiger Sicht das weiter steigende Arbeitskräfteangebot nicht vollständig ausgleichen können.

SN/APA/BARBARA GINDL Der Tourismus läuft, das hilft Ländern wie Salzburg.

Baubranche und Tourismus bringen Jobs

Mit Monatsende waren 349.795 Personen beim AMS arbeitslos vorgemerkt (-1,6% bzw. -5.842 Personen im Vergleich zum Vorjahr). In Schulungen befinden sich aktuell 58.077 Personen (-0,4%). Überdurchschnittliche Rückgänge der Arbeitslosigkeit gab es vor allem bei Jugendlichen (-2,8%), Einheimischen (-2,7%) und Frauen (-2,4%).

Die größten Rückgänge an Arbeitslosen gab es in der Baubranche (-3,1%) wie auch im Tourismus (-2,6%).

