Weniger Fleisch, mehr Hülsenfrüchte: Was darf noch auf den Teller?

Viel weniger Fleisch, dafür mehr Hülsenfrüchte, das wäre nicht nur gut fürs Klima, sondern auch nötig, um die Versorgung in Österreich in Zukunft sicherzustellen, rechnet Greenpeace vor. Ein Agrarexperte sieht das differenzierter.

5000 Tonnen Hülsenfrüchte - ob Linsen, Erbsen oder Bohnen - würden im Jahr in Österreich geerntet. Das Tausendfache, also fünf Millionen Tonnen, erzeuge man an Futtermitteln für Tiere. Höchste Zeit zum Umdenken, fordert Greenpeace - und untermauert die Forderung mit einer neuen Studie. Wie könnte Österreich künftig seine Versorgung, gerade mit dem für Menschen so wichtigen Eiweiß, sicherstellen? Das hat Georg Zamecnik vom Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL) ermittelt. Das klare Ergebnis: Wenn es um ökologische Auswirkungen, benötigte Anbaufläche, aber ...