Wenn CO2 zu Tierfutter wird

Kunststoff aus Bioabfällen, reparieren statt wegwerfen, verwerten statt entsorgen: Unternehmen, Forschungsprojekte und Initiativen machen das schon. Dahinter steckt ein Konzept.

An der Universität für Bodenkultur (Boku) ist CO2 sehr willkommen. In kleinen Bioreaktoren wird Kohlendioxid eingeblasen, um damit bestimmte Hefepilze, durch kleine biochemische Veränderungen, ähnlich wie Pflanzen, zum Wachsen zu bringen. Am Ende des Prozesses entsteht daraus eiweißreiches Tierfutter. "Das wäre wichtig, weil jetzt schon ein Mangel an landwirtschaftlichen Böden besteht", sagt Diethard Mattanovich, Leiter des Institut für Mikrobiologie und mikrobielle Biotechnologie an der Boku, der gemeinsam mit zwei Kollegen das Forschungsprojekt gestartet hat. In einem Jahr soll klar sein, ...