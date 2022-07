Wenn das Coronavirus im Urlaub zuschlägt

Der lang ersehnte Urlaub steht bevor. Aber was, wenn man just dann oder gar im Ferienort erkrankt?

Die Reisewelle trifft aktuell auf die Coronasommerwelle. Während in Portugal die Zahlen schon wieder zurückgehen, liegt Österreich derzeit mit fast 10.000 Neuinfektionen täglich im europäischen Spitzenfeld. Also was, wenn das Virus ausgerechnet im Urlaub oder kurz davor zuschlägt?

Einreisekontrollen mit dem Grünen Pass (geimpft, genesen, getestet) führt derzeit kein europäisches Land mehr durch. Wohl gibt es da und dort noch Quarantänen und Isolationspflichten. Müsse ein Gast wegen einer Infektion wirklich länger als geplant bleiben, sei das schon bisher ...