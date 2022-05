Wenn das Gas stoppt, ist die Rezession sicher

Mit dem Wirtschaftsaufschwung nach Corona ist es ohne russisches Gas jedenfalls vorbei. Zudem fehlt es an Plänen für den Ernstfall.

Hart, aber irgendwie verkraftbar, so wird beim Ölembargo gegen Russland argumentiert. Ganz anders stellt sich die Lage bei einem allfälligen Lieferstopp von russischem Erdgas dar - ob von der EU-Kommission verordnet oder weil Wladimir Putin den Gashahn zudreht. Die Länder in der EU überweisen jeden Tag 660 Mill. Euro für Gaslieferungen nach Russland. Die Agenda Austria hat drei Szenarien berechnet - im besten Fall würde die Wirtschaft in Österreich ohne russisches Gas stagnieren, in den beiden anderen Modellrechnungen in die ...