Wenn die Ökosteuer etwas kostet

Ab Frühjahr 2022 wird alles, was Treibhausgase ausstößt, in Österreich teurer. Das hat sich die Regierung vorgenommen. Manche könnten davon sogar profitieren.

Die Aufregung über eine automatische Erhöhung der Mineralölsteuer, sollte Österreich seine Klimaziele verfehlen, war ein Vorgeschmack auf das, was in den nächsten Monaten auf die grüne Klimaministerin Leonore Gewessler zukommen könnte. Denn seit dieser Woche arbeitet ihr Ressort nicht nur am umstrittenen Klimaschutzgesetz, sondern verhandelt mit dem türkisen Koalitionspartner auch über die vereinbarte "ökosoziale" Steuerreform. Mit der soll - unter anderem - im ersten Quartal 2022 eine Abgabe auf Treibhausgasemissionen eingeführt werden.

Der CO2-Preis sorge dafür, dass "klimaschädliches ...