Urlaub heißt, den Alltag vergessen und Probleme beiseiteschieben. Nur funktioniert das nicht so einfach. Gott sei Dank gibt es dann die Wirtin.

Magdalena Segl ist eine Seniorchefin, wie man sie sich vorstellt: immer fesch gekleidet, immer ein freundliches Lächeln auf den Lippen und immer ein offenes Ohr für die Gäste, die im Hotel Alpenblick in Zell am See ihren Urlaub verbringen. Bei ...