Wenn Plattenbauer von Luxusschiffen träumen

Es liegt in der Natur von Span- und Faserplattenherstellern, dass sie eher im Hintergrund arbeiten. Das Grundprodukt ist vergleichsweise einfach, aber durch hochwertige Beschichtungen und Lackierungen können die Hersteller in höherpreisige und hoch profitable Segmente vorzustoßen.

Diese Strategie auf die Fahnen geheftet hat sich die deutsch-polnische Pfleiderer-Gruppe, die nach der erfolgreichen Umstrukturierung und personellen Neuaufstellung jetzt auch in Österreich durchstarten will. Bisher hat man hier weniger als 10 Prozent Marktanteil. Der im Vorjahr eingesetzte Vorstandschef Tom Schäbinger - selbst Österreicher - setzt klar auf Wachstum mit Mehrwertprodukten: "Wir wollen hochwertige Oberflächen produzieren, die in hochwertigen Anwendungen Einsatz finden". Dazu gehört die Inneneinrichtung auf Kreuzfahrtschiffen ebenso wie das Innendesign von Aufzügen. Gemeinsam ist beiden Anwendungen, dass sie hohe optische und qualitative Kriterien erfüllen müssen. So kommen beim Referenzkunden Schindler-Aufzüge schwer entflammbare Holzspanplatten DecoBoard Pyroex zum Einsatz.

In den höherwertigen Segmenten der direktbeschichteten MFC-Platten (wie Resopal) und Schichtstoffplatten (HPL) konnte Pfleiderer den Umsatzanteil zuletzt auf 63 Prozent hochfahren. Für Schäbinger ist das erst der Anfang. Kein leichtes Unterfangen, denn der heimische Markt ist eng und schon dicht besetzt mit starken Anbietern wie Kaindl, Egger und Funder, mit klar höheren Marktanteilen. Um hier aufzuschließen, setzt Pfleiderer auf Investitionen, erst kürzlich wurde eine neue Lackieranlage im deutschen Leutkirch in Betrieb genommen. Im Vorjahr investierte der Konzern 7,5 Prozent seines Umsatzes von gut einer Milliarde Euro, das war ein Umsatzplus von 4,8 Prozent. Bis 2021 will Pfleiderer seine Position als Europas führender Hersteller von Oberflächenwerkstoffen für die Möbel- und Bauindustrie klar ausbauen.

Mit vergleichsweise günstigen Bewertungen könnte Pfleiderer auch für Anleger interessant sein. Erste Erfolge der neuen Strategie lassen sich bereits in den jüngsten Unternehmenskennzahlen ablesen. 2017 stieg die Ebitda-Marge von 12,2 auf 13,6 Prozent. Im Branchenvergleich sei Pfleiderer mit einem Multiple von 5,8 sehr günstig bewertet, "ein Schnäppchen", sagt Schäbinger. Rund 48 Prozent halten zwei private Fonds, der Rest liegt in Streubesitz, darunter polnische Pensionsfonds.

Im Vorjahr 2017 hat Pfleiderer den Umsatz um knapp 5 Prozent auf rund eine Milliarde Euro gesteigert, das operative Ebitda stieg um 9 Prozent auf 120 Mill. Euro.