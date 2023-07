Plus

Nie war Überwachung am Arbeitsplatz so allumfassend und so einfach wie heute. Wie künstliche Intelligenz (KI) die Situation noch einmal verschärft. Und wie Gewerkschaften und auch der Gesetzgeber versuchen, mit den technischen Möglichkeiten Schritt zu halten.

BILD: SN/CUNAPLUS - STOCK.ADOBE.COM Nie war die lückenlose Überwachung der Mitarbeiter am Arbeitsplatz technisch so einfach wie heute. BILD: SN/GPA Clara Fritsch, Datenschutzexpertin der Gewerkschaft GPA.