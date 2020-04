Deutsche und Tschechen sollen ruhig kommen, andere eher nicht: In der Coronakrise wird der Tourismus zur Ausgrenzungsbranche.

In normalen Zeiten hätten die 27 Tourismusminister ihr informelles Treffen in Kroatien, dem derzeitigen EU-Vorsitzland, abgehalten. In Coronazeiten trafen sich Elisabeth Köstinger (ÖVP) und ihre Kollegen am Montag vor den Bildschirmen zur Videokonferenz. Die Themen: Wie kann der schwer beeinträchtigten ...