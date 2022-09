Wer früher den Skipass kauft, fährt billiger

Im Hotel gilt längst: Wer früher oder außerhalb der Saison bucht, bekommt es billiger. Immer öfter werden so auch Skitickets verkauft.

Sölden macht es schon seit vergangener Saison, im kommenden Winter steigt auch Österreichs größter Skikartenverbund Ski amadé in die dynamische Preisgestaltung beim Ticketverkauf ein. In der Praxis heißt das: Online, früher und außerhalb der Saison gekauft, sind die Skitickets billiger zu haben als an der Kassa direkt im Skigebiet. Dort behält der Tagesskipass für Erwachsene - in der Ski amadé sind das heuer 68 Euro - seinen Fixpreis.

Online und mit Frühbucherboni gekauft, könne man sich dagegen bis ...