Wer führt jetzt die Beteiligungsholding ÖBAG?

Der Alleinvorstand der Staatsholding, Thomas Schmid, muss nun doch sofort gehen. Ihm folgt eine Frau - allerdings nur interimistisch.

Dieser Tage erst machte eine Wiener Unternehmerin ihrem Ärger in einem E-Mail an den ÖBAG-Aufsichtsrat Luft: Sie sei "entsetzt", dass Thomas Schmid als ÖBAG-Alleinvorstand im Amt belassen werde, nachdem Chatnachrichten Umstände über seine Bestellung enthüllt hatten. Es sei ein "Hohn" für jeden Unternehmer, "menschenverachtend, beleidigend", heißt es in dem Schreiben mit dem Betreff "Wie lange noch?", das den SN vorliegt.

Kritik wie diese war sicher nicht der Grund. Aber am Dienstag gab die ÖBAG bekannt, dass Schmid am ...