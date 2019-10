Wer langweilig ist, kommt nicht an

Die ersten Schneeflocken fallen? Hurra! In den sozialen Medien lässt sich der erste Gruß des Winters rasch millionenfach verbreiten. So weit das, was viele Touristiker tun. Per se erfolgreich ist Social-Media-Marketing allerdings nicht.

Die Skibranche und den Wintertourismus beschäftigt derzeit wieder einmal eines ganz besonders: "Es ist wieder die Zeit, in der alle ein bisserl nervös werden", gesteht Ski-amadé-Geschäftsführer Christoph Eisinger. Die brennenden Fragen, auf die noch niemand eine Antwort weiß, lauten: Kommt ...