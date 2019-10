Arbeitslose haben unterschiedliche Chancen, wieder einen Job zu finden. Das AMS wird die Förderungen künftig danach vergeben und setzt auf die Hilfe von elektronischer Datenanalyse.

Die Belgier schauen sich sogar das Klickverhalten der Arbeitslosen auf den Jobplattformen an. So weit will AMS-Chef Johannes Kopf nicht gehen, wie er im SN-Interview sagt. Algorithmen aber sollen die Jobvermittlung effizienter machen.

Das AMS verwendet für seine ...