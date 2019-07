Westbahn fährt ab Dezember nur im Stundentakt

Die Privatbahn verkauft ihre Züge, kauft dafür neue, zu günstigeren Konditionen und muss vorübergehend den Fahrplan ausdünnen. Die Aktionäre wollen keine weiteren Verluste tragen.

Die Westbahn wird ab Dezember nur noch stündlich zwischen Wien Westbahnhof und Salzburg verkehren - und nicht mehr wie derzeit jede halbe Stunde. Der längere Takt gilt für die nächsten zwei Jahre und ist die Konsequenz eines Bremsmanövers, das die Geldgeber dem Bahnunternehmen nach kumuliert 83 Millionen Euro Verlust in acht Jahren verordnet haben.

Konkret verkauft die Westbahn ihre 17 Zuggarnituren in zwei Tranchen an die Deutsche Bahn, die dringend Züge braucht. Zugleich erwirbt die Privatbahn für 292 Millionen Euro 15 neue Doppelstockzüge - wieder vom Schweizer Hersteller Stadler, jedoch zu unvergleichlich günstigeren Finanzierungskonditionen, wie Westbahn-Gründer und Strabag-Kernaktionär Hans-Peter Haselsteiner am Montag sagte. Seine Familienstiftung hält 49,9 Prozent an der Westbahn-Muttergesellschaft Rail Holding, knapp 33 Prozent die Schweizer Augusta Holding des Unternehmers Erhard Grossnig, 17,4 Prozent die französische Staatsbahn SNCF.

Mit den Maßnahmen soll es gelingen, die laufenden Verluste - allein 2018 rund 15 Millionen Euro - zu stoppen. Derzeit verliert die Westbahn pro Ticket fünf Euro, weil der durchschnittliche Fahrpreis zwischen Wien und Salzburg mit 13,40 Euro nicht kostendeckend ist. Der Preiskampf mit günstigen Sparschiene-Tickets koste die ÖBB wahrscheinlich zehn Euro pro Ticket, schätzt Haselsteiner. "Aber das spielt keine Rolle, das zahlt eh der Steuerzahler", wettert er.

Er habe sich nicht vorstellen können, dass ein marktbeherrschender Staatsbetrieb in einen Preiskampf einsteige, der ihn selbst viel stärker treffe. "Ein schmerzhafter Fehler" sagt der Bauindustrielle. Was ihn besonders ärgert: Der Quasi-Monopolist habe seit dem Start der Westbahn 2011 eine halbe Milliarde Euro für Werbung ausgegeben, knapp zehn Prozent der Subventionen, die die Bahn allein vom Bund pro Jahr bekommt.

Auch im täglichen Geschäft habe die Staatsbahn von Anfang an "wirklich nichts ausgelassen, um uns Schwierigkeiten zu machen", unterstrich Westbahn-Chef Erich Forster. So wurde etwa die Schienenbenützungsgebühr für Personenverkehrszüge nach 2011 mehrfach um 30 Prozent angehoben und extra Gebühren für die Bahnsteigbenützung eingeführt. Letztere war rechtswidrig, wie der Europäische Gerichtshof vor zehn Tagen festgestellt hat. Auch bei Gesetzesnovellen sei oft nur im letzten Moment eine Aushebelung der Westbahn verhindert worden. Zahllose Verfahren wurden angestrengt, viele laufen noch, meist bekam die Westbahn recht. Aber die Rechtsdurchsetzung dauert, vor allem auf EU-Ebene, die fairen Wettbewerb überwachen soll.

"Die größte Enttäuschung war Brüssel", sagt Haselsteiner. Dort habe man ihm 2000 versichert, dass die Bahn-Liberalisierung kommt. Mit dieser Aussicht habe er investiert. Doch 2009 sei die Ausschreibungspflicht um zehn Jahre verschoben worden und mittlerweile erneut auf 2023 mit Ausnahmen sogar bis 2033.