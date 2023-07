Westbahn könnte ab Dezember bis nach Vorarlberg fahren

Der private Bahnbetreiber Westbahn will ab kommendem Dezember offenbar bis nach Bregenz fahren. Das berichteten am Samstag die "Vorarlberger Nachrichten". Westbahn-Geschäftsführer Thomas Posch hatte dem Vorarlberger Mobilitätslandesrat Daniel Zadra (Grüne) am Donnerstag einen Besuch abgestattet, konkrete Pläne waren danach aber nicht bekannt geworden. Die Westbahn hat ihr Angebot erst vergangenen Dezember bis nach Innsbruck ausgeweitet.

BILD: SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Die Westbahn fährt mittlerweile bis Innsbruck bzw. München

Nach "VN"-Informationen beabsichtigt die Westbahn mit dem Fahrplanwechsel am 10. Dezember 2023 auch die Strecke Wien-Innsbruck-Bregenz zu bedienen. Bei entsprechender Kunden-Akzeptanz könnte die Anzahl der Verbindungen pro Tag und Richtung ab 2025 auf zwei und später auf bis zu vier ausgebaut werden. Zadra sagte gegenüber dem ORF Vorarlberg, es sei noch unklar, ob Züge der Westbahn schon im Dezember bis nach Vorarlberg unterwegs sein werden. Zunächst müssten weiteren Gespräche geführt werden. Die Westbahn startete im Dezember 2011 auf der Strecke Wien-Salzburg. Seit April des vergangenen Jahres fährt die Westbahn auch nach München, seit Dezember nach Innsbruck. Seit Juni werden auf der Strecke Wien-Innsbruck vier Züge pro Tag und Richtung angeboten.