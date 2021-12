Whistleblower: Sprechen oder schweigen?

Whistleblower sind in Österreich nicht gerne gesehen. Sie werden als Vernaderer abgestempelt - und schlecht geschützt. Eine neue EU-Richtlinie soll das ändern. Bloß: Österreich ist säumig.

Ihm fällt kein Name ein. Kristof Wabl, Leiter der Arbeitsgruppe Whistleblowing bei Transparency International Austria, muss bei der Frage nach öffentlich bekannten österreichischen Hinweisgebern passen. "Das ist vielleicht bezeichnend für die Lage. In Österreich mit Klarnamen aufzutreten ist nicht salonfähig. Missstände aufdecken zu können, ohne Angst um Person oder Karriere haben zu müssen, ist kaum möglich. Whistleblower haben in Österreich noch einen schlechten Schutz", sagt der Wirtschaftsforensiker beim Berater StoneTurn.

Ohne Hinweisgeber wären viele Missstände nicht aufgedeckt worden, ...