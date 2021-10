Wie 3 G auf Österreichisch geht

Die Italiener laufen Sturm gegen neue Zugangsregeln zum Job. Hierzulande geht es ruhig ab - sofern Homeoffice möglich ist.

Für die rund 5000 Mitarbeiter der Bank Austria, der Österreich-Tochter der italienischen Großbank UniCredit, und auch die zur Gruppe gehörende Schoellerbank gilt seit Freitag flächendeckend die 3-G-Regel. Wer zu seinem Arbeitsplatz in einer der Filialen will, muss - von medizinischen Ausnahmen abgesehen - entweder geimpft, PCR-getestet oder genesen sein. Maske zu tragen reicht nicht. Für die Kontrollen ist der Filialleiter zuständig.

Am Bank Austria Campus in Wien gelten die Vorschriften, die in Italien seit Tagen für Proteste und ...