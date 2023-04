Wie auf Potters Zauberkarte: Ein Forscher kann durch Wände schauen

Eine neuartige Wellen-Technologie erlaubt es, um die Ecke oder durch die Wände zu schauen. Forscher des MIT-Instituts erforschen mit Schallwellen jetzt auch die Ozeane und den Weltraum.

Superman, Science Fiction und Harry Potter - das ist nicht nur spannende Unterhaltung. Für erfindungsreiche Forscher wie Fadel Adib bietet solche Lektüre auch jede Menge Inspiration für Forschungsprojekte. Und im Anschluss daran die Möglichkeit, die eigenen erzielten Ergebnisse mit den Produkten der Fantasie zu vergleichen.

Manchmal kommen sich die Ergebnisse erstaunlich nahe. So ist es Adib mit seinem Team am Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Cambridge in den USA gelungen, so etwas ähnliches wie die "Karte des ...