Wie Chefinnen sein sollten - und wie nicht

Dass bei Frauen und Männern in Führungspositionen mit zweierlei Maß gemessen wird, können Salzburger Forscherinnen jetzt belegen.

Ob in der Wirtschaft, Wissenschaft oder Politik: In den Chefetagen sind Frauen deutlich in der Minderheit. Warum das so ist, haben Wissenschafterinnen an der Uni Salzburg untersucht. Das Ergebnis der Studie: Frauen haben bessere Chancen auf Führungspositionen, wenn sie typisch maskuline und typisch feminine Eigenschaften ausgewogen vereinen. "Frauen müssen den Spagat schaffen, zwei unterschiedliche, sich teilweise sogar widersprechende Anforderungen zu erfüllen - sich in der Führungsrolle zu präsentieren, sich aber gleichzeitig als Frau zu geben. Das durchgängig perfekt zu machen gelingt natürlich wenigen", sagt Tuulia Ortner, Leiterin des Forschungsteams. Frauen müssten "typische" Anforderungen an Führungskräfte erfüllen, diese aber mit dem richtigen Maß an femininen Merkmalen kaschieren. Sie sollten durchsetzungsstark sein, aber nicht zu sehr: Sonst werden sie als unsympathisch wahrgenommen und erleben in ihrer Arbeit Widerstand. Eine Portion Empathie und Freundlichkeit sollte also nicht fehlen. Aber bloß nicht zu viel: "Sonst fragt man gleich: Ist sie zu weich für den Job?" Bei männlichen Chefs würden sich solche Fragen gar nicht stellen.