Wie der Mond die Kryptoszene in die Tiefe riss

Der Absturz einer Kryptowährung löste auch bei Bitcoin und Co. hohe Kursverluste aus. Hat die Talfahrt jetzt ein Ende?

Kryptoanleger haben eine schmerzhafte Woche mit teils drastischen Kursverlusten hinter sich. Besonders hart traf es die Kryptowährung Terra/Luna, die binnen weniger Tage implodierte. Luna, die auf der Terra-Blockchain basiert, war ein Stablecoin: Das sind Kryptowährungen, die an ein traditionelles Asset - etwa US-Dollar oder Gold - gekoppelt sind. Ein "Mond" sollte also einen Dollar wert sein. Am Mittwoch waren es aber nur mehr 0,3 US-Dollar. Und dann ging es erst richtig steil bergab. Anleger erlitten einen Totalverlust. "Es gibt viele ...