Wie der Schlüssel digital wurde

Seit gut 100 Jahren produziert das Familienunternehmen EVVA Schlüssel in Wien. Die Elektronik spielt dabei eine immer größere Rolle - und auch die Zusammenarbeit mit teamfähigen Robotern.

Die Coronakrise hat auch vor dem traditionsreichen Wiener Schlüsselhersteller EVVA nicht haltgemacht. "Es war eine sehr große Disruption", ein tiefer Einschnitt in die mehr als 100-jährige Firmengeschichte, sagt Firmenchef Stefan Ehrlich-Adám. Zeitweise musste man die Produktion auf rund die Hälfte zurückfahren. In dieser Phase habe die Kurzarbeit wertvolle Dienste geleistet. Von den pandemiebedingten Lieferengpässen sei man bisher kaum betroffen gewesen, weil man vergleichsweise wenig von Zulieferern abhängig sei. Auch der weltweite Chipmangel sei in der Praxis kein Problem. "Wir haben ...