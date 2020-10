Wie die Jungen zu einer Altersvorsorge kommen

Bis 2050 wird die Zahl der über 65-Jährigen in Österreich um eine Million höher sein als 2019 - auf einen Pensionisten kommen dann statistisch nur mehr 1,29 Erwerbstätige. 2017 war das Verhältnis noch 1,7 zu 1. Aktuell schießt der Staat 24 Milliarden Euro zum Pensionssystem zu, um die Lücke zwischen Beiträgen und Leistungen zu schließen. An einem höheren Pensionsantrittsalter in Richtung 67 Jahre führe kein Weg vorbei, sagt Heike Lehner von der Agenda Austria, "aber das wird nicht reichen". Darüber ...