Wie ein Elektroauto zur Biene wird

E-Autos könnten künftig automatisch Strom aufladen - mit Andockrüssel und Ladepad statt Kabel und Stecker.

Hermann Stockinger ist ein Tüftler, speziell was Autos und deren Zukunft betrifft. Die ist - so sind sich mittlerweile viele einig - elektrisch. Doch der entscheidende Schwung, der das E-Auto so richtig in Gang bringt, lässt auf sich warten. Zu teuer, zu ineffizient, zu mager, was die Reichweite betrifft, lauten die Gegenargumente. Und das Laden? Auch das ist mühsam. Und das wurmte Stockinger, den Absolventen der TU Graz, gewaltig.